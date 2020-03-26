Афганистан амнистирует 10 тысяч заключенных из-за короновируса

Речь идет о людях старше 55 лет, исламистов среди них нет.

Афганистан амнистирует 10 тысяч заключенных из-за короновируса
Фото: raghusports.wordpress.com

Власти Афганистана намерены освободить из тюрем не менее 10 тысяч заключенных во избежание распространения коронавируса, передает Немецкая волна.

Речь идет о людях старше 55 лет, сообщает офис президента Ашрафа Гани, который уже подписал соответствующий указ.

Среди заключенных, которые подлежат освобождению, нет ни членов радикально-исламского движения "Талибан", ни боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Напомним, в начале марта карантинные меры, введенные итальянскими властями из-за коронавируса, привели к тюремным бунтам.

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