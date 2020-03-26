В Василькове чиновницу разоблачили на получении взятки за решение о передаче в собственность квартиры

В Василькове чиновницу разоблачили на получении взятки за решение о передаче в собственность квартиры

Специалиста одного из коммунальных предприятий Киевской области разоблачили на получении взятки за решение о передаче в собственность квартиры. Женщина требовала и получила взятку в размере 11 тысяч долларов.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киевской области. 

Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении специалисту по вопросам обслуживания общежитий одного из коммунальных предприятий Киевской области, которая по сговору с должностными лицами органа местного самоуправления Киевской области требовала и получила от жительницы Василькова денежные средства в виде неправомерной выгоды в сумме 11 тыс. долларов за окончательное решение вопроса о передаче в ее собственность квартиры.

Такие действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством).

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала KV, в начале марта на Киевщине правоохранители задержали мэра Таращи Валерия Велиева на взятке. Чиновник требовал и получил от предпринимателя тысячу долларов.

Фото: РБК-Украина


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
Проректора Госэкоакадемии задержали в Киеве при получении взятки
В КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - ПоворозникВ КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - Поворозник
Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решениеКабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решение
Руководителя Западного межрегионального управления Минюста задержали во время получения взяткиРуководителя Западного межрегионального управления Минюста задержали во время получения взятки
Шмыгаль предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если Рада не сможет собратьсяШмыгаль предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если Рада не сможет собраться
КС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда ТатьковаКС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда Татькова
Двоих экс-нардепов подозревают в получении незаконной компенсации за жильеДвоих экс-нардепов подозревают в получении незаконной компенсации за жилье
Пограничникам на КПВВ на Донбассе шесть раз предлагали взятки за пропускПограничникам на КПВВ на Донбассе шесть раз предлагали взятки за пропуск
ОАСК приостановил решение Киевсовета о юбилеях деятелей ОУН-УПАОАСК приостановил решение Киевсовета о юбилеях деятелей ОУН-УПА
Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадахКернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах
Последние новости
Подгружаем последние новости