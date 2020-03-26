В Василькове чиновницу разоблачили на получении взятки за решение о передаче в собственность квартиры

Специалиста одного из коммунальных предприятий Киевской области разоблачили на получении взятки за решение о передаче в собственность квартиры. Женщина требовала и получила взятку в размере 11 тысяч долларов.

Об этом KV стало известно из сообщения прокуратуры Киевской области.

Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении специалисту по вопросам обслуживания общежитий одного из коммунальных предприятий Киевской области, которая по сговору с должностными лицами органа местного самоуправления Киевской области требовала и получила от жительницы Василькова денежные средства в виде неправомерной выгоды в сумме 11 тыс. долларов за окончательное решение вопроса о передаче в ее собственность квартиры.

Такие действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством).

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала KV , в начале марта на Киевщине правоохранители задержали мэра Таращи Валерия Велиева на взятке. Чиновник требовал и получил от предпринимателя тысячу долларов.