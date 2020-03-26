VIP-палаты в киевских больницах для госчиновников существуют уже 20 лет - Поворозник

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник заявил, что VIP-палаты в киевских больницах для госчиновников существуют уже 20 лет. Ранее в СМИ разразился скандал из-за опубликованного приказа Департамента здравоохранения КГГА, которым в киевских больницах предусматривается создание отдельных медбригад и отдельных палат с особыми условиями комфорта для “особых пациентов”.

О заявлении Николая Поворозника KV стало известно из прямой трансляции заседания Киевсовета от 26 марта 2020 года.

Во время заседания Киевсовета член депутатской группы “Киевская команда” Константин Богатов поинтересовался у первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника, когда и при каких условиях нашумевший приказ Департамента здравоохранения КГГА будет отменен.

“Мы сегодня получили письмо от Государственной службы охраны (ГСО), где говорится, что они не возражают, чтобы эти палаты (VIP-палаты – KV ) не укомплектовывались, хотя они являются укомплектоваными. Этому решению уже 20 лет. На сегодняшний день их никто не собирался по новому создавать. Они существуют согласно предыдущим решениям”, – сообщил Николай Поворозник.

Он еще раз подчеркнул, что ГСО не возражают против отмены этого приказа и чтобы эти палаты использовались в обычном режиме работы. Поворозник добавил, что эти палаты на самом деле и так использовались в обычном режиме работы.

Как сообщала KV , мэр Киева Виталий Кличко заявил, что распоряжение о подготовке палат для отдельных категорий граждан в столичных больницах было сделано в соответствии с обращением Госуправления делами при президенте.

Напомним, Департамент здравоохранения КГГА разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". Приказ отсутствует на официальном сайте мэрии, но его копия появилась в распоряжении журналистов. Причина выдачи такого приказа в документе не объясняется, но очевидно, что им стало распространение коронавируса. В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути – это все чиновники высокого уровня страны. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.