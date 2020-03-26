С 27 марта авиасообщение будет полностью прекращено, - Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с 27 марта будет полностью прекращено авиасообщение. При этом, граждан, возвращающихся из-за границы на автомобиле или пешком будут пропускать. Также Аваков заявил, что рассматривается возможность контроля граждан с помощью телефонов, но это возможно только при введении в Украине режима чрезвычайного положения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы МВД .

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, 25 марта на заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Министр отметил, что с 27 марта будет полностью прекращено авиасообщение.

“Я настаиваю на том, чтобы авиасообщение было прекращено. И в ночь с пятницы на субботу оно будет прекращено. Президент давал время на возвращение домой, однако, кое-кто хотел еще полежать на пляже. Теперь эти граждане хотят за счет государства вернуться домой. В Киеве , например, из 34 инфицированных, 31 – это туристы, которые вернулись из других стран. Но если вы пришли пешком или приехали на собственном авто – вас пустят и будут рады, никто не будет ущемлять конституционных прав гражданина Украины”, – сказал Арсен Аваков.

Также министр внутренних дел отметил, что граждане прибывающие чартерными самолетами из зоны потенциальной активности вируса проверяются врачами.

“Все кто прибывал, и еще будет прибывать, все проверяются врачами – визуально, температурный скрининг и быстрые тесты. Но здесь мы должны говорить, что быстрые тесты не дают полной картины. Если человек заражен недавно, то этот тест ничего не покажет. Он показывает активность на пятый-десятый день. Таким образом мы все равно рискуем. Каждый из тех, кто прилетел должен идти в самоизоляцию или обсервацию. Так как это многие тысячи людей, каждый из них подписывает обязательство находиться в самоизоляции”, – сообщил Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что адреса этих граждан передаются в полицию.

“Сейчас полиция переключается на то, что должна контролировать, что каждый человек кроме собственного сознания должен быть дисциплинированным. Для этого у нас есть соответствующие механизмы административного воздействия – штрафы и протоколы”, – заявил Арсен Аваков.

Кроме того, Арсен Аваков заявил, что сейчас действительно рассматривается возможность контроля граждан с помощью телефонов

“Мы готовы по телефону контролировать, но это – нарушение конституционных прав и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека”, – пояснил глава МВД .

Напомним, вчера, 24 марта, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится.

Отметим, что в Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Таким образом количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 40 человек.