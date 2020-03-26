И.о. председателя КОГА Володин уволил руководителя аппарата Мацкив
16 марта и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин уволил руководителя аппарата администрации Елену Мацкив (на фото). Временно на эту должность назначена начальник общего отдела аппарата Людмила Линевич.
Как стало известно
“Уволить Мацкив Елену Андреевну, руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации, с занимаемой должности 16.03.2020 года по переводу для дальнейшей работы в аппарате Министерства развития общин и территорий Украины, пункт 5 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины,
с прекращением государственной службы, пункт 3 части 1 статьи 83,
статья 86 Закона Украины “О государственной службе”, – сказано в документе.
17 марта Володин подписал еще одно
“Возложить на Линевич Людмилу Борисовну, начальника общего отдела аппарата Киевской областной государственной администрации, в связи с вакантной должностью до назначения руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации, исполнение обязанностей руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации с 17.03.2020 года”, – отмечается в распоряжении.
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Фото: соцсети