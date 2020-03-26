И.о. председателя КОГА Володин уволил руководителя аппарата Мацкив

И.о. председателя КОГА Володин уволил руководителя аппарата Мацкив

16 марта и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин уволил руководителя аппарата администрации Елену Мацкив (на фото). Временно на эту должность назначена начальник общего отдела аппарата Людмила Линевич. 

Как стало известно KV, 16 марта Василий Володин подписал распоряжение №32-к “Об увольнении Мацкив Е.А.”. 

“Уволить Мацкив Елену Андреевну, руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации, с занимаемой должности 16.03.2020 года по переводу для дальнейшей работы в аппарате Министерства развития общин и территорий Украины, пункт 5 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины,

с прекращением государственной службы, пункт 3 части 1 статьи 83,

статья 86 Закона Украины “О государственной службе”, – сказано в документе.

17 марта Володин подписал еще одно распоряжение, которым назначил временно руководить аппаратом КОГА начальника общего отдела аппарата Киевской областной государственной администрации Людмилу Линевич. 

“Возложить на Линевич Людмилу Борисовну, начальника общего отдела аппарата Киевской областной государственной администрации, в связи с вакантной должностью до назначения руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации, исполнение обязанностей руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации с 17.03.2020 года”, – отмечается в распоряжении.

Напомним, как ранее писала KV, руководить аппаратом КОГА Елену Мацкив назначил экс-председатель КОГА Алексей Чернышов 31 октября прошлого года. Ранее она трудилась на посту директора Департамента внутреннего аудита Министерства юстиции Украины.

Фото: соцсети 


Виктория Билоус, КиевВласть

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