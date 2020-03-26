МОН отменило госаттестацию для 4 и 9 классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета

Вступительная кампания может затянуться до середины октября.

МОН отменило госаттестацию для 4 и 9 классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета
Фото: facebook.com/UAMON

Врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что учебный год в Украине не будут продлевать. Для 1-10 классов он закончится 1 июля, как предусмотрено законом.

"Учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом году, то в мае или июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность отработать материал, обобщить, подытожить", - сказала Мандзий во время онлайн-конференции в фейсбуке.

Возможно, что догонять пропущенный из-за карантина учебный материал придется в сентябре.

“Нушенята” на карантині: як школи пристосовуються до дистанційного навчання

Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 класса отменяется.

Четвертый этап всеукраинских олимпиад также может быть отменен.

Для 11 класса учебный год закончится после того, как будет проведена основная сессия внешнего независимого оценивания. Например, если уроки возобновятся в мае, пробное ВНО пройдет в том же месяце, а основная сессия начнется в 20-х числе июня.

"Подчеркиваю, что внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено. Мы готовы начать его в июне, готовы начать его в июле, готовы начать его даже в августа", - заявила и.о. министра. Это может произойти и в июле, и в августе.

В таких условиях вступительная кампания может затянуться до середины октября.

"Сроки проведения вступительной кампании будут смещены. Но она будет проведена. Многие процессы мы будем стараться провести дистанционно с избежанием скопления людей в аудиториях", - сказала Мандзий.

Напомним, что в Украине из-за пандемии коронавируса детские сады, школы и вузы закрыты с 12 марта до 24 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
Суд по MH17 ушел на перерыв до летаСуд по MH17 ушел на перерыв до лета
Зеленский попросил мэров отложить политическую борьбу в сторонуЗеленский попросил мэров отложить политическую борьбу в сторону
В "Слуге народа" решили отложить рассмотрение закона о землеВ "Слуге народа" решили отложить рассмотрение закона о земле
Раненых на Донбассе военных доставили вертолетами в ДнепрРаненых на Донбассе военных доставили вертолетами в Днепр
Турция сбила два военных самолета Су-24 в ИдлибеТурция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе
Данилов заверил, что "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ без представителей Украины расшифровывать не будутДанилов заверил, что "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ без представителей Украины расшифровывать не будут
Черный ящик самолета МАУ поврежден, но его можно отремонтировать и расшифроватьЧерный ящик самолета МАУ поврежден, но его можно отремонтировать и расшифровать
Украина станет переговорщиком с Ираном от имени пяти стран о компенсации из-за крушения самолета МАУУкраина станет переговорщиком с Ираном от имени пяти стран о компенсации из-за крушения самолета МАУ
Данилов отправился в Иран для расследования крушения самолета МАУДанилов отправился в Иран для расследования крушения самолета МАУ
В Оман к Зеленскому прилетал глава Совбеза РоSSии Патрушев, - "Схемы" (обновлено)В Оман к Зеленскому прилетал глава Совбеза РоSSии Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости