МОН отменило госаттестацию для 4 и 9 классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета

Врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что учебный год в Украине не будут продлевать. Для 1-10 классов он закончится 1 июля, как предусмотрено законом.

"Учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом году, то в мае или июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность отработать материал, обобщить, подытожить", - сказала Мандзий во время онлайн-конференции в фейсбуке.

Возможно, что догонять пропущенный из-за карантина учебный материал придется в сентябре.

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Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 класса отменяется.

Четвертый этап всеукраинских олимпиад также может быть отменен.

Для 11 класса учебный год закончится после того, как будет проведена основная сессия внешнего независимого оценивания. Например, если уроки возобновятся в мае, пробное ВНО пройдет в том же месяце, а основная сессия начнется в 20-х числе июня.

"Подчеркиваю, что внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено. Мы готовы начать его в июне, готовы начать его в июле, готовы начать его даже в августа", - заявила и.о. министра. Это может произойти и в июле, и в августе.

В таких условиях вступительная кампания может затянуться до середины октября.

"Сроки проведения вступительной кампании будут смещены. Но она будет проведена. Многие процессы мы будем стараться провести дистанционно с избежанием скопления людей в аудиториях", - сказала Мандзий.

Напомним, что в Украине из-за пандемии коронавируса детские сады, школы и вузы закрыты с 12 марта до 24 апреля.