Суд завтра продолжит избирать меру пресечения Кожаре

Защита получила нечитабельные документы.

Суд завтра продолжит избирать меру пресечения Кожаре
Фото: PHL

Шевченковский районный суд Киева отложил до завтра заседание об избрании меры пресечения экс-министру Леониде Кожаре, подозреваемому в убийстве экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого.

Заседание состоится 27 марта в 11:30.

Судья обязал прокуратуру предоставить в полном объеме выводы экспертов, а также фототаблицы в выводам, протоколы допросов свидетелей. Сторона защиты жаловалась на то, что часть материалов, предоставленных им следствием, не читабельная или не в полном объеме.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева начал избирать меру пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре 26 марта около 15:15.

По словам адвоката Кожары, его жена - Марина Козерод - написала заявление, в котором утверждает, что пыталась отобрать пистолет Старицкого. Как произошел выстрел в таком случае, адвокат не уточнил.

В то же время, прокурор утверждает, что причастность жены экс-министра к убийству не подтверждена, как и версия о самоубийстве.

Кожара свою вину не признает.

Суд также принял решении о допросе как свидетеля жены Кожары и Жанны Белой, которая, по словам адвоката, хорошо знала об отношениях подозреваемого и убитого.

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