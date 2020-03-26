Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату Шахова

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Александровскую клиническую больницу, где находятся пациенты с коронавирусом или подозрением на него.

В частности, он показал палату народного депутата Сергея Шахова, которого госпитализировали на прошлой неделе.

"Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, их будут лечить и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую", - сообщил Кличко.