На Киевщине не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки - и.о. главы КОГА (видео)
В Киевской области пока не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки. Также не будут запрещать продажу товаров для садоводства и рассады.
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"Оптовые рынки, поскольку это продовольственная безопасность, мы не будем запрещать их работу. На этих рынках должны быть эпидемиологические санитарные правила безопасности, работники также должны быть обеспечены масками, и должна обязательно проводиться дезинфекция", – сказал Василий Володин.
Он добавил, что в области уже закрыли 74 торговых рынка, кроме оптовых. А в связи с началом садоводства в области не будут запрещать продажу агрохимикатов, семян и садоводческого материала.
"Ветеринарные препараты, корма, пестициды, агрохимикаты, семена и садовый материал будет разрешено продавать при условии соблюдения правил в соответствии с санитарными требованиями и требованиями по карантину", – сказал Василий Володин.
По его данным, в Киевской области из-за карантина не работают 178 отелей и хостелов, 619 заведений общепита и 784 торговых заведения.
Напомним, что столичные власти запретили работу всех МАФов, кроме киосков ЧАО "Киевхлеб". Примечательно, что деятельность “Киевхлеба” подконтрольна влиятельным в столице братьям Александру и Вячеславу Супруненко. Первый является нардепом Верховной Рады VI и VIII созывов и экс-депутатом Киевсовета.
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