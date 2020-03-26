На Киевщине не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки - и.о. главы КОГА (видео)

На Киевщине не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки - и.о. главы КОГА (видео)

В Киевской области пока не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки. Также не  будут запрещать продажу товаров для садоводства и рассады.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Киевской облгосадминистрации (КОГА) со ссылкой на брифинг и.о. главы Киевской облгосадминистрации (КОГА) Василия Володина.

"Оптовые рынки, поскольку это продовольственная безопасность, мы не будем запрещать их работу. На этих рынках должны быть эпидемиологические санитарные правила безопасности, работники также должны быть обеспечены масками, и должна обязательно проводиться дезинфекция", – сказал Василий Володин.

Он добавил, что в области уже закрыли 74 торговых рынка, кроме оптовых. А в связи с началом садоводства в области не будут запрещать продажу агрохимикатов, семян и садоводческого материала.

"Ветеринарные препараты, корма, пестициды, агрохимикаты, семена и садовый материал будет разрешено продавать при условии соблюдения правил в соответствии с санитарными требованиями и требованиями по карантину", – сказал Василий Володин.

По его данным, в Киевской области из-за карантина не работают 178 отелей и хостелов, 619 заведений общепита и 784 торговых заведения.

Напомним, что столичные власти запретили работу всех МАФов, кроме киосков ЧАО "Киевхлеб". Примечательно, что деятельность “Киевхлеба” подконтрольна влиятельным в столице братьям Александру и Вячеславу Супруненко. Первый является нардепом Верховной Рады VI и VIII созывов и экс-депутатом Киевсовета. 

Фото: УП


Ольга Марийко, КиевВласть

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