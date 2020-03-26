Фракции отклонили предложенные Кабмином изменения в бюджет, - депутаты

В парламенте создали антикризисный штаб для того, чтобы наработать изменения в бюджет

Фракции отклонили предложенные Кабмином изменения в бюджет, - депутаты
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Кабмин представил главам парламентских фракций на согласительном совете ВР проект изменений в бюджет. Однако депутаты не согласилась с предлагаемыми изменениями и предложили создать антикризисный штаб, куда войдут представители всех политических сил, чтобы вместе разработать новый проект.

Об этом LB.ua рассказала глава партии "Голос" Кира Рудик, присутствовавшая на согласительном совете.

"Мы сегодня поняли, что еще нет системной стратегии и договорились, что все фракции дают по человеку в антикризисный штаб. Тогда будет понятно, какие изменения вносить в бюджет", - отметила Рудик.

По ее словам, из-за работы антикризисного штаба внеочередное заседание Рады могут отложить до воскресенья-понедельника.

Другой депутат из "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что Кабмин на заседании представил создание стабилизационного фонда, изменений в Бюджетный кодекс и изменений в бюджет.

"Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом даные изменения в таком виде, как предложило правительство, приняты не будут", - рассказал Железняк.

О создании антикризисного штаба при участии парламента также сообщил глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Мы предложили сегодня объединиться. Я внес предложение сегодня в антикризисный штаб, и очень приятно, что мое предложение было принято, и под руководством премьер-министра, при участии председателя Верховной Рады, при участии представительства ОПУ, руководителей политических фракций и партий парламента этот антикризисный штаб будет нарабатывать то, что защитит людей и то, что защитит страну", - рассказал Порошенко журналистам после совещания.

По данным LB.ua, представленным планом не довольны и сами депутаты "Слуги народа", поскольку Кабмин предлагает, в частности, сократить расходы на культуру и образование.

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