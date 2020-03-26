Посольство США: "указ" о запрете на владение землей в Крыму без гражданства РФ является основой для усиления санкций

Дипломаты подчеркнули, что Крым - это Украина.

Посольство США: "указ" о запрете на владение землей в Крыму без гражданства РФ является основой для усиления санкций
Фото: Ukrinform

Новый "указ" РоSSии об ограничении права собственности на большинство земель в Крыму усиливает основание для международных санкций. Об этом сообщили на странице Посольства США в Facebook.

"Новый "указ" РоSSии об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставление таких прав только россиянам просто усиливает основание для международных санкций. Мы в который раз повторяем - Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым внес отдельные районы оккупированного Крыма в перечень территорий РоSSии, на которых иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности участки земли.

Помимо этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает визиты президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым признаком неуверенности.

По его словам, МИД имеет постоянные меры реагирования на визиты Путина в Крым.

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