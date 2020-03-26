На Киевщине определили главного по ликвидации последствий от COVID-19

Руководить работами по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом и эпидемией COVID-19 в Киевской области будет зампредседателя Киевской ОГА Олег Торкунов (на фото).

Об этом KV стало известно из распоряжения и.о. председателя КОГА Василия Володина №169 от 24.03.2020 года.

“Назначить руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня в связи с эпидемической ситуацией на территории Киевской области, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Олега Торкунова”, – сказано в документе.

Отмечается, что руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального уровня назначается для непосредственного управления аварийно-спасательными и другими неотложными работами при возникновении чрезвычайной ситуации.

На время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в его подчинение переходят все аварийно-спасательные службы, привлекаемые к ликвидации таких последствий. При этом в деятельность руководителя по ликвидации никто не имеет права вмешиваться.

Напомним, как ранее писала KV , экс-председатель Киевской облгосадминистрации Алексей Чернышов назначил Олега Торкунова своим заместителем 23 декабря прошлого года.

Также напомним, что на заседании правительства 18 марта 2020 года было принято постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в Киевской области. Оно основано на принятом ранее решении областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.