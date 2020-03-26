КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)

Департамент здравоохранения КГГА разослал медицинским учреждениям Киева приказ об особенных условиях лечения "VIP-пациентов" от коронавируса. Об этом пишут журналисты Bihus info.

По их словам, приказа нет на официальном сайте, но его копия находится у них в распоряжении. В нем говорится о лицах, относительно которых осуществляется государственная охрана - чиновников высокого уровня.

Департамент определил перечень из 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов. Среди них - Александровская больница, детская клиническая больница №7 и Киевский центр детской нейрохирургии.

"Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений палаты площадью не менее 13 кв. метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобную комплектацию с операционным блоком, диагностическими и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и возможность отдельных сестринских круглосуточных постов в палатах или возле них. Также учреждениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием", - уточнили журналисты.

Фото: bihus.info

Фото: bihus.info

Фото: bihus.info

Помимо этого, установлены требования к профессиональному составу бригад медицинской помощи. В них должно быть по 4 человека - врач, 2 фельдшера и водитель. Все они должны иметь опыт работы в экстренной медицине не менее 5 лет. Если таких не будет, должны быть привлечены самые квалифицированные медработники.

Фото: bihus.info

Круг лиц, которые будут пользоваться VIP-режимом - это "лица, относительно которых осуществляется государственная охрана".

Фото: bihus.info

Обновление. Мэр Киева Виталий Кличко отрицает, что столичные больницы готовят "особые" палаты для депутатов и других чиновников.

"Такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ . Сейчас выясняем все детали", - написал он в своем телеграм-канале.

Кличко заявляет, что в законе действительно предусмотрено, что первые лица страны: президент, премьер, глава парламента, - должны быть в "определенных условиях".

"Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства", - подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко также опроверг информацию, что Александровская больница является больницей для высокопоставленных персон.

"Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован", - подытожил мэр Киева .

Напомним, еще в феврале КГГА определила 7 больниц для госпитализации людей с подозрением на коронавирус.