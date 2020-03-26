В РоSSии для борьбы с коронавирусом создали спецвойска

По официальным данным, в РФ 658 человека заболели коронавирусом, летальных случаев нет.

В четырех регионах РоSSийской федерации на территории Западного военного округа (ЗВО) созданы специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом.

РоSSийский Интерфакс передает, что, согласно сообщению ЗВО, в состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Сообщается, что сейчас подразделения готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. По данным штаба, всего от Западного военного округа привлечены "около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 ед. военной и специальной техники".

В составе группировки - инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника, говорится в сообщении.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку "в районах практических действий войск".

По официальным данным, на начало суток 26 марта в РоSSии зафиксировано 658 случаев коронавируса, 29 человек выздоровели, летальных случаев нет.