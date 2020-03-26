Глава Минздрава призвал создать единый оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Илья Емец заявил о препятствовании работе министерства.

Глава Минздрава призвал создать единый оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Илья Емец настаивает на создании в Минздраве единого оперативного штаба противодействия коронавирусу.

Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на странице Минздрава в Facebook.

"Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно", - сказал министр.

Он добавил, что организует борьбу с COVID-19.

"Терапевтические методы уже не спасут ситуацию, наш пациент вся Украина, уже не возможно спасать жизнь только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно... как команда в операционной", - отметил Емец.

Также глава Минздрава заявил о препятствовании работе министерства.

"Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с вирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства, преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю, что если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим", - сказал Емец.

Он акцентировал на неготовности украинской системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. Емец заявил, что пришел на должность министра, чтобы провести медицинскую реформу, и он уверен, что вся властная вертикаль будет поддерживать его команду.

Напомним, по состоянию на вечер 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев COVID-19, из них 5 - летальных, 1 пациент выздоровел.

Ранее Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине.

23 марта руководитель ГП "Медицинские закупки Украины" обвинил Емца в том, что тот хочет назначить своего "смотрящего".

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