Кабмин назначил нового замминистра финансов

Светлана Воробей будет отвечать за налоговую и таможенную политику.

Кабмин назначил нового замминистра финансов
Cветлана Воробей
Фото: levelupukraine.com

Кабинет министров 25 марта по представлению министра финансов Игоря Уманского назначил на должность заместителя министра Светлану Воробей.

Новоназначенная замминистра будет отвечать за налоговую и таможенную политику, информирует пресс-служба правительства.

Светлана Воробей получила высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом институте и Классическом приватном университете. Имеет степень магистра права.

Стаж нового заместителя министра составляет 42 года, из которых 19 - на государственной службе.

В 1980-х годах Воробей работала товарным инспектором. В 1990-х - заместителем директоров ряда коммерческих предприятий. В 1999-2010 годах прошла путь от государственного налогового инспектора до директора Департамента мониторинга администрирования платежей Министерства финансов Украины.

В 2014-2015 годах возглавляла Управление организации обмена и анализа информации Министерства финансов Украины. С 2017 года - заместитель руководителя секретариата комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

В апреле 2016 года кандидатуру Светланы Воробей на должность своего заместителя подавал тогдашний глава Минфина Александр Данилюк. Однако правительство не согласовало ее кандидатуру.

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