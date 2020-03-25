Кабмин назначил нового замминистра финансов
Светлана Воробей будет отвечать за налоговую и таможенную политику.
Кабинет министров 25 марта по представлению министра финансов Игоря Уманского назначил на должность заместителя министра Светлану Воробей.
Новоназначенная замминистра будет отвечать за налоговую и таможенную политику, информирует пресс-служба правительства.
Светлана Воробей получила высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом институте и Классическом приватном университете. Имеет степень магистра права.
Стаж нового заместителя министра составляет 42 года, из которых 19 - на государственной службе.
В 1980-х годах Воробей работала товарным инспектором. В 1990-х - заместителем директоров ряда коммерческих предприятий. В 1999-2010 годах прошла путь от государственного налогового инспектора до директора Департамента мониторинга администрирования платежей Министерства финансов Украины.
В 2014-2015 годах возглавляла Управление организации обмена и анализа информации Министерства финансов Украины. С 2017 года - заместитель руководителя секретариата комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.
В апреле 2016 года кандидатуру Светланы Воробей на должность своего заместителя подавал тогдашний глава Минфина Александр Данилюк. Однако правительство не согласовало ее кандидатуру.