Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных граждан

Такие действия будут предприняты при необходимости и по решению Главного санитарного врача.

Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных граждан
Фото: Макс Левин

В ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение принудительно госпитализировать инфицированных коронавирусом граждан, которые отказываются от соблюдения изоляции и лечения.

Такие действия будут предприняты при необходимости и по решению Главного санитарного врача.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует пресс-центр МВД.

"В последние дни было несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегал из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации. Режим ЧС не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения", - пояснил Арсен Аваков.

Он поблагодарил всех, кто в условиях быстрого распространения коронавируса в Украине придерживается условий карантина.

"Чрезвычайная ситуация демонстрирует нам, что мы имеем быстрое распространение вируса по всей стране. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантина - это основное, что нас спасает. Сейчас мы имеем динамику, которая позволяет держать ситуацию под контролем. Главное - чтобы эта динамика сохранилась. Режим чрезвычайной ситуации запрещает массовые передвижения по улицам, собрание больших групп людей, граждане обязаны носить маски", - отметил глава МВД.

Напомним, ранее 25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней.

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