Зеленский сообщил о подготовке проекта "Пасха дома"

Он провел встречу с главами церквей.

Зеленский сообщил о подготовке проекта "Пасха дома"
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проекта "Пасха дома". Он провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Руководители церквей понимают, что богослужения можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то нужно ограничивать количество прихожан. Все главы церквей соглашаются с этим", - заявил Владимир Зеленский.

На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они могут проводить беседы с прихожанами и объяснять, что собираться толпами опасно для них и тех, кто вокруг.

По словам Зеленского, самым сложным остается вопрос празднования Пасхи.

"Пасха обычно собирает у церквей много людей. Среди них и те, кто приехал из других стран. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав дал советы, как во время пандемии COVID-19 служить страстные и пасхальные богослужения.

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