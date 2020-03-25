Шмыгаль объявил о 30-дневной чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина

Коронавирусные ограничения не закончатся 3 апреля.

Шмыгаль объявил о 30-дневной чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина
Денис Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"По состоянию на 10:00 в 13 областях и Киеве зафиксированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика демонстрирует, что статистика продолжает, к сожалению, ухудшаться. Поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - заявил Шмыгаль.

Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней. На этот же срок продлеваются все карантинные меры.

"Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой", - сказал он.

Напомним, что карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля.

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