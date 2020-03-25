Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду масок

Санкция - штраф или лишение свободы до 3 лет.

Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду масок
Фото: facebook/Max Nefyodov

Кабинет министров собирается предложить Верховной Раде ввести уголовную ответственность за незаконный вывоз товаров противоэпидемического назначения.

Соответствующий законопроект члены правительства поддержали на заседании в среду, 25 марта.

Перемещение товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, через государственную границу вне таможенного контроля собираются наказывать не только штрафом, но и тюремным заключением.

Максимальная санкция статьи в случае решения Верховной Рады будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За повторное нарушение - от трех до шести лет лишения свободы.

"Криминализируем незаконный вывоз товаров противоэпидемического назначения. Санкция - штраф или лишение свободы до 3 лет. Очень важный проект на данном этапе", - заявил на заседании министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, что экспорт товаров противоэпидемического назначения из Украины ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.

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