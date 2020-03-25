Суд продлил сроки следствия против Левина и Мангера по делу Гандзюк

Решение обжалованию не подлежит.

Суд продлил сроки следствия против Левина и Мангера по делу Гандзюк
Алексей Левин
Фото: https://www.flagman.bg/

Печерский райсуд Киева до 29 июля продлил следствие в деле Алексея Левина и главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которые подозреваются в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом пишет "Укринформ".

Соответствующее решение объявила судья Кристина Константинова.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению Мангера и Левина до 29 июля 2020 года", - огласила судья.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

16 марта Болгария экстрадировала в Украину Алексея Левина.

31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

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