Принц Чарльз болен на коронавирус
71-летний принц Уэльский, бывший супруг Принцессы Дианы, прошел тест на коронавирус. Анализы показали положительный результат. Как врачи оценивают состояние здоровья принца Чарльза?
Принц Чарльз — отец принцев Уильяма и Гарри заразился коронавирусом COVID-19. Сын Королевы Великобритании решил не дожидаться развития болезни и появления симптомов. 71-летний герцог Корнуолльский прошел в профилактических целях тест на коронавирус и не зря. Медики обнаружили в крови принца Чарльза наличие опасного микроорганизма.
Супруга принца Чарльза также прошла тест на коронавирус, но результат анализа оказался отрицательным.
Кто заразил сына Елизаветы II смертельным вирусом не известно, поскольку он в последнее время активно выполнял свои королевские обязанности и встречался со многими людьми.
Напомним, ранее стало известно, что Елизавета II срочно сменила место жительства. Первый случай коронавируса выявлен в Букингемском дворце.