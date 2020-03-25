Принц Чарльз болен на коронавирус

71-летний принц Уэльский, бывший супруг Принцессы Дианы, прошел тест на коронавирус. Анализы показали положительный результат. Как врачи оценивают состояние здоровья принца Чарльза?

Принц Чарльз — отец принцев Уильяма и Гарри заразился коронавирусом COVID-19. Сын Королевы Великобритании решил не дожидаться развития болезни и появления симптомов. 71-летний герцог Корнуолльский прошел в профилактических целях тест на коронавирус и не зря. Медики обнаружили в крови принца Чарльза наличие опасного микроорганизма.

Как сообщили в пресс-службе Королевского дворца, принц Уэльский чувствует себя хорошо, зафиксированы лишь слабые симптомы болезни. Врачи не стали госпитализировать Его Высочество, сейчас он принимает все необходимое лечение в самоизоляции на территории своего поместья в Шотландии. Рядом с мужем находится 72-летняя герцогиня Корнуолльская.

Супруга принца Чарльза также прошла тест на коронавирус, но результат анализа оказался отрицательным.

Кто заразил сына Елизаветы II смертельным вирусом не известно, поскольку он в последнее время активно выполнял свои королевские обязанности и встречался со многими людьми.

Со своей матерью – Королевой Великобритании принц Чарльз виделся в последний раз 9 марта. Монарх Соединенного королевства чувствует себя хорошо, рассказали в Букингемском дворце.

Напомним, ранее стало известно, что Елизавета II срочно сменила место жительства. Первый случай коронавируса выявлен в Букингемском дворце.