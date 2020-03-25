В Борисполе возить на работу медиков будут волонтеры за свой счет, для чего из бюджета выделили средства на топливо (видео)

Руководитель городского оперативного штаба Борисполя “по ликвидации медико-биологической ситуации местного уровня” Людмила Пасенко (на фото) заявила местным журналистам, что из городского бюджета выделены средства на топливо подвоза медработников в райбольницу и медамбулатории, но в том же интервью она сообщила, что возить на работу медработников будут волонтеры на своих машинах и за свой счет.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 21 марта 2020 года.

Районные и городские власти Бориспольщины решили вопрос подвоза медработников в райбольницу (*) и медамбулатории в условиях карантина, когда в Бориспольском районе нет транспортного сообщения. Об этом рассказала заместитель городского головы и руководитель городского оперативного штаба “по ликвидации медико-биологической ситуации местного уровня” Людмила Пасенко.

“На сегодняшний день расписано уже четыре маршрута, три из них будет обеспечивать райгосадминистрация, один – город. График этого маршрута я не буду публично говорить, потому что это только для медицинских работников”, – рассказала Людмила Пасенко.

По ее словам, воспользоваться данным транспортом смогут лишь те из медработников, у которых есть спецпропуск, изготовленный горисполкомом. Также она сообщила, что на внеочередной сессии горсовета для подвоза медработников Борисполе выделены средства на топливо.

“Нам очень приятно, что у нас очень неравнодушная община. Сегодня на заседании оперативного штаба был Хамракулов Рустам Рахимович, депутат Бориспольского горсовета, руководитель сектора безопасности и руководитель отдела благоустройства нашего города. Рустам Рахимович вышел с инициативой, что есть у нас в городе волонтеры, которые готовы за свои средства, на своем автомобиле доставлять медработников на место работы. И мы договорились, что они будут, это делать в границах города Борисполь… Я хочу только сказать спасибо за эту инициативу нашим волонтерам и уже они сформировали таких десять автомобилей с шоферами”, – рассказала Людмила Пасенко.

Напомним, Бориспольщина входит избирательный округ №98, депутатом-можоритарщиком Верховной Рады Украины (ВР) IX созыва (фракция партии “Слуга народа”) по данному округу является Сергей Бунин.

Как сообщала ранее KV , на заседании внеочередной 70-й сессии городского совета Борисполя мэр Анатолий Федорчук заявил, что совместно с районным советом и райгосадминистрацией решен вопрос подвоза медработников в местную больницу и медамбулатории, вызванный прекращением работы общественного транспорта в связи с карантином из-за коронавируса. По словам градоначальника, теперь возникла задача для финансистов “это правильно оформить”.

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Фото: скриншот видео