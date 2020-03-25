Демократическая платформа "Слуги народа" выступила в поддержку "антиколомойского" закона

Демократическая платформа фракции "Слуга народа" публично заявила о поддержке законопроекта №3260 о гарантиях невозвращения банков-банкротов предыдущим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

Заявления с хештегом #нетДефолту выложили в фейсбуке Егор Чернев, Елизавета Ясько, Никита Потураев, Игорь Васылив, Иван Юнаков, Александр Мариковский, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Анастасия Красносельская, Елизавета Богукая, Татьяна Цыба, Лада Булах, Евгений Петруняк, Анна Бондар, Марина Бардина, Виталий Безгин, Вадим Галайчук, Богдан Кицак,Виктория Подгорная.

"На сегодня его принятие - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта ", - заявили депутаты.

Они уверены, что объявление дефолта приведет к катастрофическим последствиям: инвесторы отвернутся, госактивы обесценятся, гривна упадет, инфляция ускорится, безработица вырастет.

Депутаты призывают профильный комитет не медлить с рассмотрением законопроекта, чтобы его как можно быстрее можно было вынести на голосование в Верховной Раде.

"Верим, что большинство наших коллег осознает свою ответственность за судьбу государства и понимают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина. Поэтому, несмотря на угрозу коронавируса, они без колебаний придут в парламент и поддержат законопроект. Все мы давали присягу на верность народу Украины. Ни война, ни эпидемия от этой Присяги нас не увольняют. Это - цена будущего нашего государства", - сказано в заявлении.

Напомним, Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда. Одно из них - принятие закона о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам.