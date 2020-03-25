Демократическая платформа "Слуги народа" выступила в поддержку "антиколомойского" закона

"Его принятие - единственный шанс избежать дефолта".

Демократическая платформа "Слуги народа" выступила в поддержку "антиколомойского" закона
Фото: Анна Стешенко

Демократическая платформа фракции "Слуга народа" публично заявила о поддержке законопроекта №3260 о гарантиях невозвращения банков-банкротов предыдущим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

Заявления с хештегом #нетДефолту выложили в фейсбуке Егор Чернев, Елизавета Ясько, Никита Потураев, Игорь Васылив, Иван Юнаков, Александр Мариковский, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Анастасия Красносельская, Елизавета Богукая, Татьяна Цыба, Лада Булах, Евгений Петруняк, Анна Бондар, Марина Бардина, Виталий Безгин, Вадим Галайчук, Богдан Кицак,Виктория Подгорная.

"На сегодня его принятие - это единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта", - заявили депутаты.

Они уверены, что объявление дефолта приведет к катастрофическим последствиям: инвесторы отвернутся, госактивы обесценятся, гривна упадет, инфляция ускорится, безработица вырастет.

Депутаты призывают профильный комитет не медлить с рассмотрением законопроекта, чтобы его как можно быстрее можно было вынести на голосование в Верховной Раде.

"Верим, что большинство наших коллег осознает свою ответственность за судьбу государства и понимают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина. Поэтому, несмотря на угрозу коронавируса, они без колебаний придут в парламент и поддержат законопроект. Все мы давали присягу на верность народу Украины. Ни война, ни эпидемия от этой Присяги нас не увольняют. Это - цена будущего нашего государства", - сказано в заявлении.

Напомним, Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда. Одно из них - принятие закона о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам.

19 марта стало известно, что Украина ведет переговоры с МВФ о неотложной финансовой помощи в рамках специальной программы, которую Фонд предусмотрел для развивающихся стран, которые страдают от коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
В "Слуге народа" решили отложить рассмотрение закона о землеВ "Слуге народа" решили отложить рассмотрение закона о земле
Власть должна оказать поддержку мелким и средним предпринимателям, - ТимошенкоВласть должна оказать поддержку мелким и средним предпринимателям, - Тимошенко
Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"
Новому министру пришлось объясняться перед "слугами" за поддержку ПорошенкоНовому министру пришлось объясняться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Конституционный суд не принял решения относительно закона о люстрацииКонституционный суд не принял решения относительно закона о люстрации
РФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе ДонбассаРФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе Донбасса
В Индии во время митинга из-за нового закона о гражданстве погибли семеро, ранены 150 человекВ Индии во время митинга из-за нового закона о гражданстве погибли семеро, ранены 150 человек
Венедиктова выступает за отмену закона о недопущении преследования участников МайданаВенедиктова выступает за отмену закона о недопущении преследования участников Майдана
После заседания Совбеза ООН пять стран ЕС выступили в поддержку УкраиныПосле заседания Совбеза ООН пять стран ЕС выступили в поддержку Украины
Корниенко: принятие закона о земле займет от трех до пяти пленарных недельКорниенко: принятие закона о земле займет от трех до пяти пленарных недель
Последние новости
Подгружаем последние новости