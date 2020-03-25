Фастовский горсовет хочет взять на баланс райбольницу, но не хочет ее финансировать (видео)

Фастовская центральная районная больница (*) на 60% финансируется из центрального бюджета, остальное – местные бюджеты. “Недообеспеченность” больницы составляет около 20 млн гривен, 9 млн из которых покроют из районного бюджета, еще 11 млн районные власти просят дофинансировать Фастовский горсовет, который в свою очередь предлагает передать медучреждение в управление города.

Об этом KV стало известно из сюжета канала FASTIV.TV, который был размещен на сервисе YouTube 21 марта 2020 года.

Коммунальное некоммерческое предприятие Фастовского районного совета “Фастовская центральная районная больница” (КНП ФРС “Фастовская ЦРБ”) 70% медуслуг оказывает жителям райцентра и является единственным в городе Фастове учреждением “вторичного уровня предоставления медицинской помощи”. Финансирование около 60% расходов больницы производится из государственного бюджета, остальное – местные бюджеты местного уровня. По словам авторов сюжета, “недообеспеченность” больницы составляет около 20 млн гривен, 9 млн из которых покроют из районного бюджета, еще 11 млн районные власти просят дофинансировать Фастовский горсовет.

“То, что касается зарплаты технических работников, энергоносителей, обеспечения медикаментами, питанием – все это исключительно расходы, которые мы дофинансируем из уровня районного бюджета. На эти расходы из городского бюджета на 2020 год ничего не запланировано, на 2019 год из районного бюджета было почти 8 млн, из городского дофинансировано около 100 тыс.” – рассказал председатель Фастовского районного совета Геннадий Сиваненко (на фото).

По словам авторов сюжета, в ответ на просьбу о “дофинансировании” Фастовский горсовет высказал предложение передать райбольницу в управление города , чтобы “урегулировать все вопросы финансовой необеспеченности”. Журналисты FASTIV.TV сообщают, что данное предложение удивило руководителей райсовета и районной госадминистрации, ибо районные власти с 2015 года предлагали передать больницу городу, но ответа не получили.

По словам главного врача КНП ФРС “Фастовская ЦРБ” Андрея Герцуна, предложение горсовета нельзя принять из-за прохождения медучреждением процедур в рамках медицинской реформы, а именно: КНП подало пакет документов на подписание договора с Национальной службой здоровья (НСЗУ) и процесс сейчас в стадии рассмотрения, поэтому “на сегодня вопрос о перерегистрации нашей больницы не может подниматься”.

Отметим, что авторы не предоставили в рамках сюжета возможность высказаться по данному вопросу представителям городского совета Фастова.

Напомним, Фастовщина входит избирательный округ №91, депутатом-можоритарщиком Верховной Рады Украины (ВР) IX созыва (фракция партии “Слуга народа”) по данному округу является Олег Дунда.

Как сообщала ранее KV , Фастовский район получил от Кабмина государственную субвенцию 4 млн 786 тыс. гривен. Их направят на приобретение стоматологической установки для стоматологического отделения и реконструкцию лечебного корпуса ЛОР отделения в Фастовской центральной районной больнице.

* КНП ФРР “Фастівська ЦРЛ” (код ЄДРПОУ: 01994238)