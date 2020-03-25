Временным и.о. министра образования и науки стала Любомира Мандзий

Кабмин возложил временное выполнение обязанностей министра образования и науки на Любомиру Мандзий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит много срочных вызовов и проблем. И самое важное - у нас нет времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", - отметила Мандзий.

Любомира Мандзий с 2001 по 2016 год работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета им. Ивана Франко. С 2016 по 2019 возглавляла департамент образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 победила в конкурсе на должности начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

С сентября 2019 Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го министра образования и науки Анны Новосад.

Напомним, верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. Фракция "Слуга народа" видела на должности министра образования коллегу, доктора наук и профессора Юлию Гришину.

10 марта временным исполняющим обязанности министра образования и науки стал Юрий Полюхович.