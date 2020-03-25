Нардеп Гончаренко передал Одесской областной больнице реанимационное оборудование

Еще несколько партий оборудования от Фонда Порошенко поступят в медицинские учреждения в ближайшие дни.

Нардеп Гончаренко передал Одесской областной больнице реанимационное оборудование
Фото: eurosolidarity.org

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко передал комплект реанимационного оборудования, приобретенного Фондом Порошенко, в Одесскую областную клиническую больницу.

«Потребность в таком оборудовании есть всегда, и сегодня это особенно актуально. Это ларингоскопы, пульсоксиметры, отсос хирургический и шприцевой насос. Все это обязательно пригодится при работе с больными коронавирусом. Это оборудование многократного использования и понадобится нам после эпидемии. Нам не хватает сейчас всего - средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас нам выделили средства, но купить что-то сейчас очень сложно. Мы над этим работаем. Все это нужно для нашей работы и для спасения людей», - отметил главный врач Юрий Гульченко.

Алексей Гончаренко отметил, что еще несколько партий оборудования от Фонда Порошенко поступят в медицинские учреждения в ближайшие дни.

Напомним, что вчера Фонд Порошенко передал партию реанимационного медицинского оборудования во Львовский областной госпиталь и городскую клиническую больницу N21 в Днепре. Также фонд профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких по просьбе Киевской городской клинической больницы скорой помощи.

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