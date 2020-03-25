Около 800 украинцев хотят вернуться на родину спецпоездом из Москвы

Около 800 человек обратились в посольство Украины в РоSSийской Федерации с просьбой воспользоваться специальным поездом, анонсированным РЖД.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает "Интерфакс-Украина".

"По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ , желающих вернуться, уточняются", - сказал он.

Замминистра обратил внимание на то, что это - не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ .

"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории РоSSии транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых к нам из третьих стран. Рассчитываем, что роSSийская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", - подчеркнул Божок.

"Поезд Москва-Киев является очередным в ряде уже восьми поездов из-за рубежа, которые МИД совместно с Министерством инфраструктуры организовало для украинцев", - добавил замминистра.

По его словам, РФ действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ , и МИД действительно согласовал им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд "Киев-Москва".

Сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по упомянутому поезду и пассажиров, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов.

17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели для предотвращения распространения коронавируса.

20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов Интерсити+ из Перемышля в Киев , а 21 марта - еще два. Семерых пассажиров пяти спецпоездов госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

23 марта "Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд из Перемышля. На 25 марта назначены еще два спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши .

Также на поездаэ эвакуируют граждан Украины из стран Балтии.