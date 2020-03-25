Бывший генсек НАТО Солана заразился коронавирусом

74-летний Хавьер Солана находится в больнице Мадрида, он идет на поправку.

Бывший генсек НАТО Солана заразился коронавирусом
Хавьер Солана
Фото: kubura.com.mk

Бывший генеральный секретарь НАТО, спанский политик, физик и дипломат Хавьер Солана, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Еl Раіѕ.

77-летний Солана уже 10 суток находится в мадридской больнице "Рамон и Каджал" и выздоравливает.

"Я надеюсь, что я преодолею это. Это очень упрямый вирус. Я все еще не знаю, как это описать, то, что происходит, действительно опасно. Это конфликт против врага, которого невозможно увидеть, и он может распространять свое зло с очень большой скоростью. Мы должны победить это коллективно", - сказал Солана телефону из больницы.

По его мнению, усилия, которые прилагают медработники во всех учреждениях, впечатляют, "особенно уровень заботы и преданности".

Солана борется против коронавируса в одиночестве, единственные посещения, которые ему разрешены, - это визиты медицинских работников.

"Он держится самостоятельно под давлением страха, читая воспоминания Уинстона Черчилля, делая заметки о своих размышлениях и слушая музыку в больничной палате. Солана шокирован смертельным воздействием пандемии коронавируса", - пишут испанские журналисты.

Политик также активно комментирует события в своем Twitter.

Напомним, Испания - одна из лидеров среди европейских стран по количеству зараженных коронавирусом политиков. Анализ тестов, проведенный в течение последних недель, подтвердил положительный результат у супруги премьер-министра Бегоньи Гомес, вице-премьер-министра, двух министров, двух региональных чиновников высшего ранга от Мадрида и Каталонии, лидера третьей по величине партии в Конгрессе, нескольких депутатов и сенаторов.

По состоянию на утро 25 марта в Испании коронавирусом заразились 42058 человек, 2991 скончались, 3794 человека выздоровели. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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