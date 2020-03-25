Депутатка сообщила о коронавирусе у Сергея Рудыка

Он стал пятым парламентарием, у которого подтвердили Covid-19.

Депутатка сообщила о коронавирусе у Сергея Рудыка
Сергей Рудык

У внефракционного народного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудыка, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус", - рассказала Гриб.

Она отметила, что последний раз контактировала с Рудыком на заседании Верховной рады 17 марта. В связи с этим депутатка будет неделю находиться на обсервации.

Также Виктория Гриб предположила, от кого заболевший коллега мог заразиться. По ее словам, в тот же день, 17 марта, Рудик общался с Сергеем Вельможным, у которого позже диагностировали коронавирус, и который сидит в Раде перед Рудыком.

Рудык стал пятым депутатом Рады, заразившимся коронавирусом. Кроме него и Вельможного, также заболели депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов и "слуга народа" Руслан Горбенко.

Также сообщалось, что коронавирус обнаружили у народного депутата Украины Александра Лукашева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее сегодня стало известно, что с 21 марта в Александровской больнице с подозрением на коронавирус находится экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
По делу об убийстве Сергея Старицкого в доме экс-министра Кожары уже месяц не могут объявить подозрение ни единому человеку
"Что там болеть, Господи? Ну, кто-то, возможно, умрет", - Потураев о коронавирусе в Раде"Что там болеть, Господи? Ну, кто-то, возможно, умрет", - Потураев о коронавирусе в Раде
ЕС обвиняет РоSSию в кампании по дезинформации о коронавирусе, - ReutersЕС обвиняет РоSSию в кампании по дезинформации о коронавирусе, - Reuters
КИУ: на довыборах в Харьковской области провокаторы сеяли панику о коронавирусеКИУ: на довыборах в Харьковской области провокаторы сеяли панику о коронавирусе
Минздрав презентовал законопроект о коронавирусеМинздрав презентовал законопроект о коронавирусе
Разведка сообщила об интенсивной подготовке боевиков на ДонбассеРазведка сообщила об интенсивной подготовке боевиков на Донбассе
СБУ сообщила освобожденному из ОРДО украинцу о подозрении в пытках пленныхСБУ сообщила освобожденному из ОРДО украинцу о подозрении в пытках пленных
Кабмин запустил сайт о коронавирусеКабмин запустил сайт о коронавирусе
Греция по запросу РоSSии задержала экс-нардепа и бывшего командира батальона "Айдар" Сергея МельничукаГреция по запросу РоSSии задержала экс-нардепа и бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука
Скалецкая сообщила, когда выйдет из обсервацииСкалецкая сообщила, когда выйдет из обсервации
Последние новости
Подгружаем последние новости