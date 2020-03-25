Депутатка сообщила о коронавирусе у Сергея Рудыка

Он стал пятым парламентарием, у которого подтвердили Covid-19.

У внефракционного народного депутата Сергея Рудыка подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудыка, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус", - рассказала Гриб.

Она отметила, что последний раз контактировала с Рудыком на заседании Верховной рады 17 марта. В связи с этим депутатка будет неделю находиться на обсервации.

Также Виктория Гриб предположила, от кого заболевший коллега мог заразиться. По ее словам, в тот же день, 17 марта, Рудик общался с Сергеем Вельможным, у которого позже диагностировали коронавирус, и который сидит в Раде перед Рудыком.

Рудык стал пятым депутатом Рады, заразившимся коронавирусом. Кроме него и Вельможного, также заболели депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов и "слуга народа" Руслан Горбенко.

Также сообщалось, что коронавирус обнаружили у народного депутата Украины Александра Лукашева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".