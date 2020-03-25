Хорошковского госпитализировали с подозрением на коронавирус

20 марта он вернулся из Франции, 21 марта - госпитализирован с симптомами ОРВИ.

Бывший глава Службы безопасности Украины и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский госпитализирован в Александровскую больницу Киева с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что госпитализацию политика журналистам подтвердили два источника. Ранее эту информацию обнародовал нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Сам Хорошковский не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

При этом сообщается, что у Хорошковского выявлено двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден.

По данным "Схем", частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, контактировал ли он с кем-то из должностных лиц или депутатов после возвращения из Ниццы, Хорошковский ответил коротко: "Нет".

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 31 человек.

"Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все трое киевлян, которые заболели, - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - написал Кличко в фейсбуке.