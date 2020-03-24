Рябошапка назвал подозрение для Порошенко необоснованным и незаконным

"Каждый юрист, который уважает свою подпись и свое имя, не имел никакой возможности подписать такой документ".

Рябошапка назвал подозрение для Порошенко необоснованным и незаконным
Фото: Макс Левин

Подозрение экс-президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, - это юридический "трэш", оно необоснованно и незаконно. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Алеси Бацман, передает РБК-Украина.

"Каждый юрист, который хотел ознакомиться с этим документом, имел возможность это сделать, прокомментировать и собственно сделать свои выводы. То, что было предложено подписать, - это на самом деле юридический "трэш", который не выдерживает никакой критики. И очевидно, что моя подпись могла быть так же основанием для уголовного преследования в мою сторону. Потому что, во-первых, документ был необоснованным. И, во-вторых, он был незаконным. То есть то, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований - не было никаких доказательств, которые подтверждали эти действия. И собственно юридическая квалификация была фантастическая - в этих действиях нельзя было обвинить президента на то время", - сказал Рябошапка.

Рябошапка отметил, что каждый юрист, который уважает свою подпись и свое имя, не имел никакой возможности подписать такой документ.

Впрочем, Рябошапка предполагает, что Ирина Венедиктова, которая перешла на должность генпрокурора из кабинета начальника ГБР, может подписать этот документ, если будет указание руководства.

"Сегодня есть новый генеральный прокурор, который, возможно, является соавтором этого документа, она уже почти неделю генеральный прокурор. Она может прекрасно подписать этот документ. Я не астролог и здесь я не могу предсказать. Я думаю, что она готова подписать все, что угодно, о чем ее попросят те, кто привел ее на эту должность", - считает Руслан Рябошапка.

Напомним, назначение Ирины Венедиктовой 17 марта поддержали 269 нардепов. В ходе своего выступления Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований.

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