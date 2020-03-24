В сельсовете Козина на Киевщине отрицают информацию нардепа Дубинского о 13 заболевших коронавирусом

В сельсовете Козина на Киевщине отрицают информацию нардепа Дубинского о 13 заболевших коронавирусом

В считающихся элитными поселками под Киевом – Романково и Козине, по данным нардепа Александра Дубинского, выявили 13 новых случаев коронавируса. Однако в сельсовете Козина данную информацию журналистам не подтвердили.

Как стало известно KV из сообщения на Facebook-странице нардепа Александра Дубинского (фракция “Слуга народа”), в Романково и Козине Киевской области обнаружили 13 зараженных коронавирусом. 

“В Романково (где проживал Шахов) и Козине (где проживали контактировавшие с ним люди) уже 13 подтвержденных случаев коронавируса. Это мой избирательный округ. И ещё один сигнал всем нам – не стоять в стороне. Маски и средства индивидуальной защиты медикам нужны на вчера”, – написал нардеп.

Как стало известно KV из сообщения издания “Комсомольская правда в Украине”, в Козинском сельсовете и амбулатории данную информацию не подтвердили.

“У нас такой информации нет”, – ответили там журналистам.

Напомним, что на прошлой неделе у народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Шахова был выявлен коронавирус COVID-19. 

Фото: Дело


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Милованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масокМилованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масок
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский попросил Китай о дополнительной помощи в борьбе с коронавирусомЗеленский попросил Китай о дополнительной помощи в борьбе с коронавирусом
Киев может потерять один млрд гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом, - КличкоКиев может потерять один млрд гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом, - Кличко
МИД подтвердил факт заражения коронавирусом иностранцев после визита в УкраинуМИД подтвердил факт заражения коронавирусом иностранцев после визита в Украину
У нардепа от "Голоса" Юрчишина не подтвердился коронавирусУ нардепа от "Голоса" Юрчишина не подтвердился коронавирус
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусомНардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом
Глава Минздрава Емец предложил нардепам сдать экспресс-тест на коронавирус перед внеочередным заседаниемГлава Минздрава Емец предложил нардепам сдать экспресс-тест на коронавирус перед внеочередным заседанием
Бориспольский горсовет выделил из бюджета 3,7 млн гривен на борьбу с коронавирусом (видео)Бориспольский горсовет выделил из бюджета 3,7 млн гривен на борьбу с коронавирусом (видео)
Нардеп Лукашев из "ОПЗЖ" заразился коронавирусомНардеп Лукашев из "ОПЗЖ" заразился коронавирусом
Шмыгаль анонсировал телемост с китайскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусомШмыгаль анонсировал телемост с китайскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом
Штаб ООС решил прекратить пропуск через линию разграничения на Донбассе в связи с коронавирусомШтаб ООС решил прекратить пропуск через линию разграничения на Донбассе в связи с коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости