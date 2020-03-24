В сельсовете Козина на Киевщине отрицают информацию нардепа Дубинского о 13 заболевших коронавирусом

В считающихся элитными поселками под Киевом – Романково и Козине, по данным нардепа Александра Дубинского, выявили 13 новых случаев коронавируса. Однако в сельсовете Козина данную информацию журналистам не подтвердили.

Как стало известно KV из сообщения на Facebook-странице нардепа Александра Дубинского (фракция “Слуга народа”), в Романково и Козине Киевской области обнаружили 13 зараженных коронавирусом.

“В Романково (где проживал Шахов) и Козине (где проживали контактировавшие с ним люди) уже 13 подтвержденных случаев коронавируса. Это мой избирательный округ. И ещё один сигнал всем нам – не стоять в стороне. Маски и средства индивидуальной защиты медикам нужны на вчера”, – написал нардеп.

Как стало известно KV из сообщения издания “Комсомольская правда в Украине”, в Козинском сельсовете и амбулатории данную информацию не подтвердили.

“У нас такой информации нет”, – ответили там журналистам.

Напомним, что на прошлой неделе у народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Шахова был выявлен коронавирус COVID-19.