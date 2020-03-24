Мэр Борисполя “расписался в своей беспомощности” из-за невозможности обеспечить горожан масками (видео)

Мэр Борисполя &ldquo;расписался в своей беспомощности&rdquo; из-за невозможности обеспечить горожан масками (видео)

На заседании внеочередной 70-й сессии городского совета мэр Борисполя Анатолий Федорчук (на фото) “расписался в своей беспомощности” и выступил против того, чтобы обязать всех горожан носить медицинские маски из-за того, что люди не имеют возможности купить их “не по спекулятивной цене”.

Об этом KV стало известно из сюжета канала “Телеканал Борисполь”, который был размещен на сервисе YouTube 20 марта 2020 года.

Из сюжета следует, что 19 марта 2020 года в Борисполе состоялось заседание внеочередной 70-й сессии городского совета, на которой секретарь совета Ярослав Годунок предложил депутатам проголосовать за решение об обязательном ношении медицинских масок горожанами. Однако городской голова Анатолий Федорчук выступил против данного предложения.

“Если мы сейчас примем решение и обяжем всех жителей нашего города носить маски, то мы в первую очередь должны создать условия для того, чтобы люди имели возможность не по спекулятивной цене купить эти маски. Я сегодня расписываюсь в своей беспомощности, потому что мы не можем купить маски. Наша аптека не может закупить маски, их просто нет на базах. Если мы примем это решение, то оно будет популистским”, – сказал городской голова Борисполя Анатолий Федорчук.

По его словам, власти должны следить за тем, чтобы в масках были работники сферы обслуживания, например, кассиры супермаркетов.

Как сообщала ранее KV, на внеочередной сессии городского совета Борисполя (Киевская обл.) депутаты приняли решение выделить на борьбу с коронавирусом почти 3,7 млн гривен. Данная сумма будет направлена на приобретение средств индивидуальной защиты медицинского персонала и экспресс-тестов диагностики коронавируса, 1 млн 845 тыс. гривен пойдет на нужды Бориспольской больницы интенсивного лечения и столько же для амбулаторий первичной медицинской помощи.

Фото: znaj.ua


Игорь Константинов, КиевВласть

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