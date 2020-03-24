По делу об убийстве Сергея Старицкого в доме экс-министра Кожары уже месяц не могут объявить подозрение ни единому человеку

Спустя месяц после гибели от огнестрельного ранения Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары никому не сообщено о подозрении и не избрана мера пресечения. Адвокаты погибшего требуют от прокуратуры проведения необходимых процессуальных действий.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице юридической компании Миллер.

“Адвокаты компании в интересах потерпевшей стороны направили ходатайство процессуальному руководителю с требованием безотлагательно сообщить о подозрении и выбрать меры пресечения в виде содержания под стражей по делу Сергея Старицкого”, – говорится в сообщении.

Адвокаты напомнили. что 21 февраля 2020 года следственно-оперативная группа обнаружила тело Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит Леониду Кожаре. Далее они сообщили, что, кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: Леонид Кожара и его жена Марина Козерод. Их задержали на месте в порядке ст. 208 УПК. “Хотя совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дали всем понять, что это было не самоубийство”, – считает сторона защиты погибшего.

Они добавили, что почти месяц лица, которые могут иметь отношение к гибели Старицкого, не имеют никакого процессуального статуса в производстве. Отмечается, что это дает реальную возможность для укрытия от органов предварительного расследования и суда, возможность влиять на свидетелей, потерпевших, экспертов и специалистов, а также совершать иные уголовные правонарушения.

“Мы не делаем никаких предположений, что следствие может затягивать досудебное расследование, но факт остается фактом”, – заявили в юридической компании Миллер.

Напомним, что в марте 2020 года в ходе проведения следственного эксперимента в доме Леонида Кожары в его загородном доме сторона подозреваемого предпринимала попытки недопуска в помещение представителей потерпевшей стороны. В итоге на одного из адвокатов Кожары и представителя госслужбы охраны подали заявления о совершении уголовных преступлений.

Ранее KV сообщала, что экс-члена “Партии регионов” и экс-министра иностранных дел Украины (2012-2014) Леонида Кожару, вероятно, пытаются спасти от подозрений в убийстве бывшего руководителя телеканала “Интер”, гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого. Вечером 21 февраля Старицкий погиб от пулевого ранения в доме Кожары в с. Чайки под Киевом . Предварительно, выстрел в него был сделан из пистолета Кожары. По словам соседей, Кожара любил пострелять из пистолета, когда выпьет. В день гибели Сергея Старицкого в крови Кожары был обнаружен уровень алкоголя 2,25 промилле. В то же время друзья погибшего заявляли, что неизвестные предлагали родственникам Старицкого 1 млн долларов за то, чтобы они "пошли на мировую".