Тимошенко считает отсрочку погашения внешних долгов Украины первоочередной задачей

"Батькивщина" предложила свой план борьбы с коронавирусом.

Тимошенко считает отсрочку погашения внешних долгов Украины первоочередной задачей
Фото: ba.org.ua

По мнению лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, людей от эпидемии нужно защитить разумным и достаточным карантином, направленным прежде всего на «группы риска» - тех, кто вернулся из-за границы, пожилых людей и детей. Об этом она заявила в эфире телеканала «112».

«Для этого нужна не чрезвычайщина, а конкретные санитарные мероприятия. Необходимо позаботиться о больничных выплатах тем, кто вынужден находиться с детьми дома. И средства защиты работающих и тех, кто ездит на работу, - здесь особая ответственность ложится на работодателей. В то же время надо сохранить жизнь страны, поддержав отечественную экономику», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Первоочередной задачей власти она, в частности, назвала начало переговоров об отсрочке погашения внешних долгов Украины.

«У нас треть бюджета идет на погашение и обслуживание государственного долга. Никакими заимствованиями сегодня такой масштаб финансовых ресурсов мы не обеспечим. Нам надо говорить о «каникулах» для выплаты этих средств хотя бы на год-полтора, а лучше на два года. Это высвободит большой объем ресурсов. Нам нужно вступать в переговорный процесс. И у меня нет сомнений, что будет достигнут результат, если переговоры будут проведены правильно», - отметила лидер «Батькивщины».

По словам Юлии Тимошенко, путем оптимизации расходов бюджетов всех уровней удастся высвободить часть необходимых для экономики страны средств.

«Нам нужно полностью пересмотреть бюджеты всех уровней, и это не значит, что нам надо убрать из расходов бюджета те финансовые ресурсы, которые поддерживают экономику. Нужно убрать абсолютно бессмысленные, ненужные расходы, которые шли на закупку машин и всего необходимого для силовых структур. Надо убрать расходы, которые шли на выплату каких-то невероятных заработных плат высшему чиновничьему составу страны», - добавила политик.

Юлия Тимошенко убеждена, что продажа природного газа по ценам европейской биржи поможет сэкономить украинским семьям необходимые для жизни средства, а государству - средства, идущие на выплату субсидий.

По словам председателя «Батькивщины», важный шаг в защите украинской экономики - это коренное изменение всей монетарной политики Нацбанка.

«Сегодня из экономики все деньги перетащили по сути в финансовую сферу. Нужно все наоборот сделать. Надо дать возможность финансовые ресурсы передать в экономику, предпринимателям, чтобы они работали. Кроме того, нам надо создать все условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали. Но с сохранением всех необходимых норм безопасности относительно разумного карантина, со всеми необходимыми мерами», - отметила председатель партии.

Юлия Тимошенко отметила, что кризисные условия требуют правильного менеджмента во всех сферах жизни страны. Именно поэтому сегодня необходимо использовать индивидуальный подход и анализ каждой отрасли.

«То, что сейчас предпринимаются какие-то неизвестные мероприятия, которые никому не помогают, это не поправит экономическую ситуацию. Нам надо немедленно действовать. И в подготовленном командой «Батькивщины» пакете действий как раз заложены все необходимые шаги. Но чего точно сегодня нельзя делать - так это пустых заявлений, которые вместо того, чтобы предоставлять гражданам уверенность, их полностью дезориентируют. И избегать действий, которые лишают людей работы и средств к существованию, не предлагая им ничего взамен», - резюмировала Юлия Тимошенко.

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