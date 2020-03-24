Внутренне перемещенные лица больше не могут ездить в ОРДЛО

Внутренне перемещенные лица больше не могут ездить в ОРДЛО

Почти 150 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в Киеве, и все остальные более 1 млн ВПЛ, проживающие в других регионах Украины, не смогут поехать в ОРДЛО, поскольку оккупационные администрации временно неподконтрольных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) закрыли со своей стороны контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), возможно, до окончания карантина.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно сообщению, с 00:00 21 марта оккупационная администрация отдельных районов Донецкой области (ОРДО) закрыла со своей стороны КПВВ. Оккупационная администрация отдельных районов Луганской области (ОРЛО) закрыла со своей стороны КПВВ с 00:00 23 марта.

“Свои решения они мотивировали желанием “защититься” от проникновения коронавируса со свободной части Украины. При этом участок украинско-роSSийской границы, который временно контролируют оккупационные силы, остается открытым для пересечения. Хотя в РоSSии на момент начала блокирования линии соприкосновения со стороны ОРДЛО было в семь раз больше подтвержденных случаев коронавируса, чем в Украине”, – сказано в сообщении Минреинтеграции.

Вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что, несмотря на публичные заявления оккупационных администраций ОРДЛО, мол, у них все в порядке, “по имеющимся данным, ситуация там сложная”.

“При этом настолько, что руководители местных оккупационных органов начали массово вывозить свои семьи в РоSSии и сами не очень планировали возвращаться. Руководитель т.н. “ДНР” (Денис Пушилин, – КВ) даже был вынужден запретить им покидать территорию ОРДО”, – сказал Алексей Резников.

По данным Минсоцполитики, на подконтрольной Украине территории по состоянию на 16 марта с.г. всего находились 1 млн 446 тыс. 920 ВПЛ. По состоянию на 1 января 2019 года в Киеве на учете находились около 149 тыс. ВПЛ. В 2017 году в Киеве насчитывалось более 170 тыс. ВПЛ.

Фото: zi.ua


Алексей Алтынов, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Милованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масокМилованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масок
Блок рекламы


Похожие новости
После введения карантина количество пересечений линии разграничения с ОРДЛО снизилось в 56 разПосле введения карантина количество пересечений линии разграничения с ОРДЛО снизилось в 56 раз
Супрун заявила, что обильное питье воды и промывание носа солевым раствором не помогут уберечься от коронавирусаСупрун заявила, что обильное питье воды и промывание носа солевым раствором не помогут уберечься от коронавируса
Депутат, выступивший против создания Консультативного совета с ОРДЛО, потерял должность советника ЗеленскогоДепутат, выступивший против создания Консультативного совета с ОРДЛО, потерял должность советника Зеленского
За неделю в ОРДЛО зафиксировано почти 600 случаев ОРВИ и 91 подозрение на пневмонию, - правозащитникиЗа неделю в ОРДЛО зафиксировано почти 600 случаев ОРВИ и 91 подозрение на пневмонию, - правозащитники
ООН следует включить в процесс восстановления территорий Донбасса - КислицаООН следует включить в процесс восстановления территорий Донбасса - Кислица
Общественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛООбщественные организации обратились к властям из-за создания Консультативного совета с ОРДЛО
Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с "ОРДЛО"
"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО"Европейская солидарность" считает неприемлемым создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО
Ермак: в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан из ОРДЛОЕрмак: в ближайшие месяцы мы вернем всех наших граждан из ОРДЛО
Рада вводит новые правила для СМИ: не больше одного журналиста от издания или телеканалаРада вводит новые правила для СМИ: не больше одного журналиста от издания или телеканала
Последние новости
Подгружаем последние новости