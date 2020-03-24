Внутренне перемещенные лица больше не могут ездить в ОРДЛО

Почти 150 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в Киеве, и все остальные более 1 млн ВПЛ, проживающие в других регионах Украины, не смогут поехать в ОРДЛО, поскольку оккупационные администрации временно неподконтрольных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) закрыли со своей стороны контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ), возможно, до окончания карантина.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно сообщению, с 00:00 21 марта оккупационная администрация отдельных районов Донецкой области (ОРДО) закрыла со своей стороны КПВВ. Оккупационная администрация отдельных районов Луганской области (ОРЛО) закрыла со своей стороны КПВВ с 00:00 23 марта.

“Свои решения они мотивировали желанием “защититься” от проникновения коронавируса со свободной части Украины. При этом участок украинско-роSSийской границы, который временно контролируют оккупационные силы, остается открытым для пересечения. Хотя в РоSSии на момент начала блокирования линии соприкосновения со стороны ОРДЛО было в семь раз больше подтвержденных случаев коронавируса, чем в Украине”, – сказано в сообщении Минреинтеграции.

Вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что, несмотря на публичные заявления оккупационных администраций ОРДЛО, мол, у них все в порядке, “по имеющимся данным, ситуация там сложная”.

“При этом настолько, что руководители местных оккупационных органов начали массово вывозить свои семьи в РоSSии и сами не очень планировали возвращаться. Руководитель т.н. “ДНР” (Денис Пушилин, – КВ) даже был вынужден запретить им покидать территорию ОРДО”, – сказал Алексей Резников.

По данным Минсоцполитики, на подконтрольной Украине территории по состоянию на 16 марта с.г. всего находились 1 млн 446 тыс. 920 ВПЛ. По состоянию на 1 января 2019 года в Киеве на учете находились около 149 тыс. ВПЛ. В 2017 году в Киеве насчитывалось более 170 тыс. ВПЛ.