Киев может потерять один млрд гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом, - Кличко

В эфире одного из украинских телеканалов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев может потерять один миллиард гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом. В то же время городской голова отметил, что власти города разрабатывают несколько планов противодействия как распространению заболевания, так и экономическим последствиям, связанным с борьбой с COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Мы готовимся. Делаем все необходимые расчеты, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Предварительные расчеты показывают, что потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации. Мы также зависимы в этой ситуации от мировой экономики. Она имеет большое влияние и на столицу, и Украину в целом. У нас есть три варианта развития событий. Надеюсь, что самое плачевное не сбудется. Этот кризис уже ударил по бюджету Киева . Но я, как мэр, сделаю все, чтобы воплотить все инфраструктурные планы на этот год. В частности, строительство мостов и развязок”, – сообщил Виталий Кличко.

Городской голова отметил, что сейчас в Киеве сформированы два штаба. Один разрабатывает и воплощает стратегию борьбы с вирусом COVID-19. Второй штаб изучает возможности, как минимизировать потери для бюджета города и предприятий, работающих в столице.

Также мэр напомнил, что предложил правительству решение, которое поможет уменьшить стоимость коммунальных услуг для населения.

“Мы обратились к правительству об отмене НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг”, – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что это уменьшит финансовую нагрузку на украинцев.

Как сообщала KV , киевские власти поручили приостановить проведение в столице плановых мероприятия по госпитализации и плановые операции, кроме срочных и неотложных. Больных коронавирусом в легкой или средней форме решено оставлять по месту жительства (в режиме самоизоляции), а тяжело больных – отправлять в соответствующие медучреждения. Полиция Киева совместно с медиками должна заняться поиском и изоляцией лиц, контактировавших с зараженными людьми. В транспорте столицы, как и в производственных и административных помещениях, должен быть внедрен “масочный режим”. Закрываются все точки продаж шаурмы, кофе и алкоголя на разлив.

Напомним, в понедельник, 23 марта, стало известно, что в Киеве еще 4 человека заболели COVID-19. Таким образом, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 28 человек.

Отметим, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева . И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.