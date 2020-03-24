Киев может потерять один млрд гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом, - Кличко

Киев может потерять один млрд гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом, - Кличко

В эфире одного из украинских телеканалов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев может потерять один миллиард гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом. В то же время городской голова отметил, что власти города разрабатывают несколько планов противодействия как распространению заболевания, так и экономическим последствиям, связанным с борьбой с COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Мы готовимся. Делаем все необходимые расчеты, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Предварительные расчеты показывают, что потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации. Мы также зависимы в этой ситуации от мировой экономики. Она имеет большое влияние и на столицу, и Украину в целом. У нас есть три варианта развития событий. Надеюсь, что самое плачевное не сбудется. Этот кризис уже ударил по бюджету Киева. Но я, как мэр, сделаю все, чтобы воплотить все инфраструктурные планы на этот год. В частности, строительство мостов и развязок”, – сообщил Виталий Кличко.

Городской голова отметил, что сейчас в Киеве сформированы два штаба. Один разрабатывает и воплощает стратегию борьбы с вирусом COVID-19. Второй штаб изучает возможности, как минимизировать потери для бюджета города и предприятий, работающих в столице.

Также мэр напомнил, что предложил правительству решение, которое поможет уменьшить стоимость коммунальных услуг для населения.

“Мы обратились к правительству об отмене НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг”, – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что это уменьшит финансовую нагрузку на украинцев.

Как сообщала KV, киевские власти поручили приостановить проведение в столице плановых мероприятия по госпитализации и плановые операции, кроме срочных и неотложных. Больных коронавирусом в легкой или средней форме решено оставлять по месту жительства (в режиме самоизоляции), а тяжело больных – отправлять в соответствующие медучреждения. Полиция Киева совместно с медиками должна заняться поиском и изоляцией лиц, контактировавших с зараженными людьми. В транспорте столицы, как и в производственных и административных помещениях, должен быть внедрен “масочный режим”. Закрываются все точки продаж шаурмы, кофе и алкоголя на разлив.

Напомним, в понедельник, 23 марта, стало известно, что в Киеве еще 4 человека заболели COVID-19. Таким образом, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 28 человек.

Отметим, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева. И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается. 

Фото: KV


Сергей Албул, КиевВласть

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