Нацполиция увеличила число патрулей для контроля самоизоляции приезжающих

Прибывая в Украину, каждый подписывает обязательное согласие о добровольной изоляции дома.

Нацполиция увеличила число патрулей для контроля самоизоляции приезжающих
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Национальная полиция увеличила количество патрулей для контроля карантина и самоизоляции приезжающих в Украину граждан.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он также сообщил, что по прибытию в Украину каждый подписывает обязательное согласие о добровольной изоляции в домашних условиях.

"Соблюдение этих условий контролируется как эпидемиологами, так и Нацполицией. Сегодня полиция увеличила количество патрулей, которые будут делать выборочные проверки по соблюдению условий самоизоляции. Без этого мы никак не сможем преодолеть вспышку короновирусной болезни. Если кто-то думает, что, не соблюдая карантин, он будет иметь какую-то выгоду или пользу, - это не так", - отметил Ляшко.

Напомним, 17 марта Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Закон предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств; возможность работы дома для работников, госслужащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания, установление административной ответственности за самовольное оставление места обсервации и т.д.

Нарушение правил карантина влечет административную ответственность в виде штрафа для граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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