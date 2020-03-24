Денисова заявила, что ФСБ РоSSии угрожает осужденному украинцу Шумкову убийством

Его заставляют давать ложные показания на другого украинца.

Денисова заявила, что ФСБ РоSSии угрожает осужденному украинцу Шумкову убийством
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

РоSSийские правоохранители угрожают незаконно осужденному украинцу Александру Шумкову убийством. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Продолжительное время к Александру Шумкову применяют физическое и моральное давление со стороны сотрудников ФСБ РоSSии. Его заставляют давать не правдивые показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких показаний угрожают, что он никогда не вернется на Родину живым", - сообщила Денисова.

Помимо этого, администрация исправительной колонии не разрешает ему получать и отправлять письма от родных, чем нарушает его право на связь с внешним миром.

Денисова потребовала от Уполномоченной по правам человека РФ срочно обеспечить все права Александру Шумкову и прекратить физическое и психологическое давление на него.

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в РоSSии 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил к четырем годам общего режима за членство в “Правом секторе”. Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013 по ноябрь 2014 года.

После ухода из “Правого сектора” Шумков поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области. 17-го августа 2017 года он не вернулся с военной службы домой.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Милованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масокМилованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масок
Блок рекламы


Похожие новости
Супрун заявила, что обильное питье воды и промывание носа солевым раствором не помогут уберечься от коронавирусаСупрун заявила, что обильное питье воды и промывание носа солевым раствором не помогут уберечься от коронавируса
Офис генпрокурора проводит экспертизу химвеществ из РоSSии по делам МайданаОфис генпрокурора проводит экспертизу химвеществ из РоSSии по делам Майдана
Основатель "Другой РоSSии" Эдуард Лимонов умерОснователь "Другой РоSSии" Эдуард Лимонов умер
Климкин назвал создание Консультативного совета "очень большим шагом в сторону РоSSии"Климкин назвал создание Консультативного совета "очень большим шагом в сторону РоSSии"
У посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участкаУ посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участка
Адвокат Закревская заявила о задержании подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана ВербицкогоАдвокат Закревская заявила о задержании подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого
Подсудимый по делу MH17 ведет роскошный образ жизни в РоSSии, - СМИПодсудимый по делу MH17 ведет роскошный образ жизни в РоSSии, - СМИ
СБУ сообщила освобожденному из ОРДО украинцу о подозрении в пытках пленныхСБУ сообщила освобожденному из ОРДО украинцу о подозрении в пытках пленных
Омбудсмен заявила о пытках политзаключенных крымских татар в судахОмбудсмен заявила о пытках политзаключенных крымских татар в судах
В РоSSии отменили все допремьерные показы "Прощания со Сталиным" ЛозницыВ РоSSии отменили все допремьерные показы "Прощания со Сталиным" Лозницы
Последние новости
Подгружаем последние новости