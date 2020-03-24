Денисова заявила, что ФСБ РоSSии угрожает осужденному украинцу Шумкову убийством

РоSSийские правоохранители угрожают незаконно осужденному украинцу Александру Шумкову убийством. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Продолжительное время к Александру Шумкову применяют физическое и моральное давление со стороны сотрудников ФСБ РоSSии. Его заставляют давать не правдивые показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких показаний угрожают, что он никогда не вернется на Родину живым", - сообщила Денисова.

Помимо этого, администрация исправительной колонии не разрешает ему получать и отправлять письма от родных, чем нарушает его право на связь с внешним миром.

Денисова потребовала от Уполномоченной по правам человека РФ срочно обеспечить все права Александру Шумкову и прекратить физическое и психологическое давление на него.

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в РоSSии 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил к четырем годам общего режима за членство в “Правом секторе”. Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013 по ноябрь 2014 года.

После ухода из “Правого сектора” Шумков поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области. 17-го августа 2017 года он не вернулся с военной службы домой.