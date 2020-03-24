Нардеп от “Слуги народа” считает, что премьера Шмыгаля стоит наделить полномочиями премьера Кучмы образца 1992-1993 годов (видео)
Народный депутат Верховной Рады (ВР) Ирина Верещук (фракция “Слуга народа”, на фото) считает, что переводить пленарные заседания ВР в режим видеоконференций и онлайн-голосований – не лучшая идея. Вместо этого она предложила рассмотреть возможность временно наделить правительство Дениса Шмыгаля широкими полномочиями для борьбы с распространением коронавируса. Экс-представитель Кабмина в Раде ссылается на практику начала 1990-х годов, когда премьер-министр Леонид Кучма мог единолично издавать декреты, имевшие силу закона.
Об этом
Внеочередное заседание парламента на этой неделе вряд ли будет проходить в режиме видеоконференции, поскольку такой формат на данный момент не предусматривает
"Голосование (по регламенту –
При этом она "не уверена" в том, что переводить ВР в режим голосования онлайн – это "хорошая идея", и даже если принимать закон о возможности такого голосования, нужно смотреть – не противоречит ли он
"Если вы помните, в 90-е годы Леониду Кучме, когда он был премьером, были даны полномочия, когда его распоряжения или подзаконные акты имели силу закона. Это было недолго, где-то полгода, когда был экономический кризис большой. Если такая возможность есть и мы можем законно ее рассмотреть, я считаю, что это было бы лучше – на период карантина или чрезвычайного положения, и только те вопросы, которые касаются противодействию распространения коронавируса, можно дать Кабмину исключительные полномочия", – считает Ирина Верещук.
Она отметила, что на повестке дня внеочередного заседания Рады на этой неделе вопрос о введении чрезвычайного положения может быть вынесен только после соответствующих рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и последующего указа президента Владимира Зеленского, но ни того, ни другого на сегодняшний день нет.
Верещук добавила, что депутаты "должны голосовать за изменения в бюджете, за меры, которые помогут стране".
О том, что на готовящемся внеочередном пленарном заседании парламент не будет рассматривать вопрос о ЧП, вчера сообщали также источники
Сейчас идут переговоры Офиса президента и руководства ВР о том, чтобы провести внеочередную сессию в четверг, 26 марта, но пока непонятно – удастся ли собрать кворум. По информации
Напомним, Леонид Кучма занимал пост премьер-министра с октября 1992 по сентябрь 1993 года при президенте Леониде Кравчуке. Условием занятия должности Кучма тогда поставил получение на шесть месяцев беспрецедентно широких полномочий, в частности, права издавать приравненные к законам декреты и назначать руководителей регионов. Эти требования были удовлетворены принятием закона
Как сообщала
Спикер парламента Дмитрий Разумков тем временем заверил, что Рада не собирается закрываться на карантин и будет работать в прежнем режиме даже в чрезвычайных условиях.
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