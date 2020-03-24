Нардеп от “Слуги народа” считает, что премьера Шмыгаля стоит наделить полномочиями премьера Кучмы образца 1992-1993 годов (видео)

Народный депутат Верховной Рады (ВР) Ирина Верещук (фракция “Слуга народа”, на фото) считает, что переводить пленарные заседания ВР в режим видеоконференций и онлайн-голосований – не лучшая идея. Вместо этого она предложила рассмотреть возможность временно наделить правительство Дениса Шмыгаля широкими полномочиями для борьбы с распространением коронавируса. Экс-представитель Кабмина в Раде ссылается на практику начала 1990-х годов, когда премьер-министр Леонид Кучма мог единолично издавать декреты, имевшие силу закона.

Об этом KV стало известно из комментария народного депутата, экс-представителя Кабмина в ВР Ирины Верещук изданию "Pavlovsky News".

Внеочередное заседание парламента на этой неделе вряд ли будет проходить в режиме видеоконференции, поскольку такой формат на данный момент не предусматривает закон о регламенте ВР , считает Ирина Верещук.

"Голосование (по регламенту – KV ) проходит лично, через систему "Рада", а это невозможно без нашего присутствия", – сказала Верещук в беседе с журналистом.

При этом она "не уверена" в том, что переводить ВР в режим голосования онлайн – это "хорошая идея", и даже если принимать закон о возможности такого голосования, нужно смотреть – не противоречит ли он Конституции . Но есть, по словам депутата, и другие варианты, чтобы обеспечить оперативное законодательное реагирование на текущую ситуацию.

"Если вы помните, в 90-е годы Леониду Кучме, когда он был премьером, были даны полномочия, когда его распоряжения или подзаконные акты имели силу закона. Это было недолго, где-то полгода, когда был экономический кризис большой. Если такая возможность есть и мы можем законно ее рассмотреть, я считаю, что это было бы лучше – на период карантина или чрезвычайного положения, и только те вопросы, которые касаются противодействию распространения коронавируса, можно дать Кабмину исключительные полномочия", – считает Ирина Верещук.

Она отметила, что на повестке дня внеочередного заседания Рады на этой неделе вопрос о введении чрезвычайного положения может быть вынесен только после соответствующих рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и последующего указа президента Владимира Зеленского, но ни того, ни другого на сегодняшний день нет.

Верещук добавила, что депутаты "должны голосовать за изменения в бюджете, за меры, которые помогут стране".

О том, что на готовящемся внеочередном пленарном заседании парламент не будет рассматривать вопрос о ЧП, вчера сообщали также источники KV .

Сейчас идут переговоры Офиса президента и руководства ВР о том, чтобы провести внеочередную сессию в четверг, 26 марта, но пока непонятно – удастся ли собрать кворум. По информации KV , в Раде не намерены голосовать за законопроект №3250 первого вице-спикера Руслан Стефанчука и его брат Николая Стефанчука (фракция “Слуга народа”), которым ВР дается право голосоваь в режиме видеоконференции.

Напомним, Леонид Кучма занимал пост премьер-министра с октября 1992 по сентябрь 1993 года при президенте Леониде Кравчуке. Условием занятия должности Кучма тогда поставил получение на шесть месяцев беспрецедентно широких полномочий, в частности, права издавать приравненные к законам декреты и назначать руководителей регионов. Эти требования были удовлетворены принятием закона №2796-XII от 18 ноября 1992 года о временном делегировании Кабмину полномочий издавать декреты в сфере законодательного регулирования. После окончания действия этого закона в мае 1993 года Кучма настаивал на его продлении, но получил отказ Рады и вскоре подал в отставку. Именно этими декретами Кучмы, в частности, в Украину были запущены трасты.

Как сообщала KV , на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства поручил Минюсту разработать и внести в ВР проект закона “о транзите власти” на случай недееспособности президента, парламента или правительства в условиях эпидемии коронавируса. Кроме этого, Шмыгаль анонсировал подготовку правительственного законопроекта, который бы позволил на время карантина народным депутатам голосовать дистанционно, находясь вне парламента. По состоянию на 24 марта такие проекты законов в Раде не зарегистрированы.

Спикер парламента Дмитрий Разумков тем временем заверил, что Рада не собирается закрываться на карантин и будет работать в прежнем режиме даже в чрезвычайных условиях.