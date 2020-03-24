Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик

Главный санитарный врач Виктор Ляшко показал, как правильно использовать спрей-антисептик.

На брифинге во вторник он рассказал, что многие распыляют его на руки, но так делать не нужно.

"Это неправильно и неэффективно, это растрата ценного ресурса", - сказал Ляшко.

"Мы должны 2,5-3 мл сделать в ладонь, и после этого обрабатываем, вытираем руки. Жидкость позволит 20-30 секунд иметь влажные руки, которые приведут к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы, которые есть у нас на ладонях", - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее свои советы по противодействию коронавирусу обнародовала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун.