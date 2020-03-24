Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик

Распылять "ценный ресурс" на руки неэффективно.

Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Фото: Youtube / Кабмін

Главный санитарный врач Виктор Ляшко показал, как правильно использовать спрей-антисептик.

На брифинге во вторник он рассказал, что многие распыляют его на руки, но так делать не нужно.

"Это неправильно и неэффективно, это растрата ценного ресурса", - сказал Ляшко.

"Мы должны 2,5-3 мл сделать в ладонь, и после этого обрабатываем, вытираем руки. Жидкость позволит 20-30 секунд иметь влажные руки, которые приведут к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы, которые есть у нас на ладонях", - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее свои советы по противодействию коронавирусу обнародовала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль показал, сколько масок получит каждая областьШмыгаль показал, сколько масок получит каждая область
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Зеленский: Рябошапка не показал результат и не должен занимать местоЗеленский: Рябошапка не показал результат и не должен занимать место
Зеленскому показали вертолет для инфекционных больных с замглавы ОП в роли пациентаЗеленскому показали вертолет для инфекционных больных с замглавы ОП в роли пациента
Аваков показал доходы за 2019 годАваков показал доходы за 2019 год
Минздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирусМинздрав показал украинцам мультфильмы про коронавирус
Главный раввин Украины заявил, что Сытник сказал неправду о слежке за прихожанами синагогиГлавный раввин Украины заявил, что Сытник сказал неправду о слежке за прихожанами синагоги
Пристайко первым из министров показал доходы за 2019 годПристайко первым из министров показал доходы за 2019 год
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналкиЖурналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
В Киеве появились билборды со слоганом "РоSSия - наш главный стратегический партнер"В Киеве появились билборды со слоганом "РоSSия - наш главный стратегический партнер"
Последние новости
Подгружаем последние новости