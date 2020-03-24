Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из Киева

Мэр призвал киевлян соблюдать ограничительные меры.

Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из Киева
Фото: Facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из города.

""Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается сам на сам", - заявил он в видеообращении во вторник.

"Сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу", - заявил мэр.

Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения, подчеркнул он..

"Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно", - сказал Кличко.

Мэр добавил, что если киевляне будут соблюдать ограничительные меры, то это не потребуется.

"Многое сегодня зависит от киевлян в первую очередь. Если они будут выполнять правила ограничений, то обострения ситуации можно еще избежать", - сказал Кличко.

Напомним, что в Киеве официально подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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