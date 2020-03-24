ЦИК объявил о победе Светличной на довыборах в Раду

Бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду по округу №179.

Результаты голосования Центризбирком утвердил на своем заседании во вторник, 24 марта.

"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года, образование высшее, исполнительный директор общественной организации "Единство и развитие", проживает в Харькове, безпартийнa, самовыдвижение", - сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.

За Светличную отдали голоса 77,54% (30 194) избирателей, а ее ближайшая соперница Виктория Пташник из "Европейской солидарности" получила только 7,91% (3 081) голосов. Третье место с 2,46% голосов заняла однофамилица Светличной

Всего в выборах участвовали 37 кандидатов.

Напомним, что Светличная получит мандат, который раньше занимал ее преемник Алексей Кучер. Он был назначен харьковским губернатором в ноябре 2019 года.