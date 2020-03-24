В Раде зарегистрирован обновленный "антиколомойский" законопроект

Законопроект предусматривает, что бывшие собственники банка могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

В Раде зарегистрирован обновленный "антиколомойский" законопроект
Фото: LB.ua

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Его принятие является одним из требований Международного валютного фонда.

Проект закона опубликован на сайте парламента.

Законопроект называют "антиколомойским", поскольку пока что наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем бизнесменом Игорем Коломойским.

Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие собственники банка могут получить возмещение ущерба только денежной форме. При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

В пояснительной записке к документу говорится, что он содержит три блока изменений в законодательные акты.

1. Совершенствование регулирования деятельности банков, через предоставление Национальному банку необходимых инструментов влияния. Это "повысит способность регулятора адекватно реагировать в случаях нарушения законодательства в процессе приобретения или увеличение существенного участия в банке" и "обеспечит недопущения к управлению банками недобросовестных или финансово несостоятельных лиц".

2. Установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и тд

3. Усовершенствования регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Напомним, Украина еще в начале декабря 2019 года предварительно договорилась с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов.

Одним из них является законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и исключить возвращение Приватбанка бывшим владельцам.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли.

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