Кличко уволил скандально известного директора КП “Киевтранспарксервис”

Мэр Киева Виталий Кличко уволил скандально известного директора коммунального предприятия (КП) “Киевтранспарксервис” Александра Нимаса (на фото). За время пребывания на этой должности Александр Нимас, назначенный на пост по протекции тогда еще замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрия Давтяна, успел стать фигурантом ряда коррупционных скандалов. И.о. директора “Киевтранспарксервиса” временно назначена замдиректора по юридическим вопросам данного предприятия Татьяна Ларина.

Об увольнении Александра Нимаса KV стало известно из распоряжения №169 столичного головы Виталия Кличко от 20 марта 2020 года.

“Уволить Нимаса Александра Ярославовича с должности директора коммунального предприятия “Киевтранспарксервис” (*) 20 марта 2020 года по собственному желанию”, – говорится в распоряжении.

Согласно документу, исполнение обязанностей директора данного КП временно возложено на Татьяну Ларину – замдиректора по юридическим вопросам данного предприятия.

Александр Нимас занимал должность директора КП “Киевтранспарксервис” с 13 ноября 2018 года. Он был назначен на эту должность по протекции замглавы КГГА Дмитрия Давтяна (уволен 29 ноября 2019 года). По протекции Давтяна также был назначен на пост директора КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева” был назначен Михаил Харнам, уволенный 19 марта Виталием Кличко.

За время пребывания на посту директора КП “Киевтранспарксервис”Александр Нимас засветился в нескольких скандалах. Еще когда он был и.о. директора, эвакуацией автомобилей занялась частная фирма из Мариуполя, которая завысила цены на свои услуги практически в три раза.

В октябре 2018 года, на конкурсной комиссии, при определении кандидатур на должность директора КП “Киевтранспарксервис”, звучали обвинения в адрес Нимаса в том, что он назначает в КП людей с темным прошлым, незаконно увольняет сотрудников и неспособен решить проблемы с нелегальными парковщиками в столице.

В ноябре 2018 года, в КП “Киевтранспарксервис” отказались предоставлять информацию на обращение депутата Киевсовета о количестве заключенных договоров и суммах денежных поступлений от их реализации. В КП мотивировали это тем, что у предприятия есть некий внутренний приказ, которым такая информация определена, как коммерческая тайна. Следовательно, доступ к ней закрыт и для депутатов, и для киевлян.

В марте 2019 года KV писала, что было завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 4 должностных лиц КП “Киевтранспарксервис”, которые в составе преступной группы организовали схему системного вымогательства и получения от предпринимателей неправомерной выгоды за размещение парковок. За оформление документов и заключение договора на размещение одной парковочной площадки участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов.

Как сообщала KV , недавно для коммунального предприятия “Киевтранспарксервис” пересмотрели финплан. В обновленном документе все ключевые показатели предприятия увеличены: прогнозируемые доходы КП “подняли” почти на 30 млн гривен до 182,48 млн гривен, а расходы КП – на 25 млн гривен до 151,34 млн гривен. Причина – в бюджете Киева на 2020 год опять зафиксировали, что “Киевтранспарксервис” должен перечислить в столичную казну 100 млн гривен от платы за парковку.

Напомним, в 2019 году столичная власть также обязывала “Киевтранспарксервис” перечислить в специальный фонд городского бюджета 100 млн гривен, полученных от услуг парковки. Тогда в КП предупреждали, что этот показатель достигнут не будет, пока не введут в действие Автоматизированную систему оплаты парковки (АСКОП). Однако эта система до сих пор не внедрена. Тендер на поставку, внедрение и настройку ПО для АСКОП с ожидаемой стоимостью 105,8 млн гривен был объявлен КП “Киевтранспарксервис” в сентябре 2019 года. Аукцион планировали провести 3 января 2020 года, но закупку приостановили из-за большого количества жалоб в Антимонопольный комитет Украины от потенциальных участников тендера.

* КП “Київтранспарксервіс” (код ЄДРПОУ: 35210739).