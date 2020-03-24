В Польше по материалам СБУ осудили поджигателей офиса венгерской культуры в Ужгороде

Попытка поджога произошла в 2018 году.

В Польше по материалам СБУ осудили поджигателей офиса венгерской культуры в Ужгороде
Венгерский культурный центр после попытки поджога
Фото: УНН

Суд в Кракове по материалам СБУ осудил троих бывших правых активистов "Фаланги" и "Стшельца" за попытку поджога венгерского культурного центра в Ужгороде. Об этом сообщили на TouTube-канале СБУ.

В феврале 2018 двое исполнителей пытались поджечь здание Венгерского общества культуры в Ужгороде. Один из злоумышленников бросил коктейль Молотова, второй снимал это на видео.

СБУ установила причастность к поджогу двух граждан Польши, которые входят в праворадикальную организацию "Фаланга".

"Участники этой структуры принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР", - уточнили в СБУ.

Украинские правоохранители идентифицировали этих людей при помощи камер видеонаблюдения, установили мобильные телефоны, с которых они координировали свои действия, и заправку, где покупали топливо для поджога после пересечения границы с Украиной.

Напомним, 4 февраля 2018 года в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.

Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".

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