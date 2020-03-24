Суд открыл производство по иску Гладковского к НАПК

Бывший чиновник обжалует результаты проверки его деклараций.

Суд открыл производство по иску Гладковского к НАПК
Фото: Lb.ua

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подал в суд на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

Гладковский просит признать противоправным и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его исправленной декларации за 2015 год и декларации за 2016 год и передаче их в НАБУ.

Суд открыл производство по административному делу и рассмотрит его без уведомления участников.

Напомним, в 2015-2019 годах Гладковский был первым заместителем секретаря СНБО. Гладковского уволили в марте 2019 года в связи со скандалом вокруг его сына, якобы замешанного в миллионных хищениях в оборонном комплексе. Журналисты Bihus.info заявили, что Гладковский-младший вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных роSSийских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Осенью 2019 года Гладковского арестовали в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положении и ложном декларировании, но он вышел на свободу под залог 10,6 млн гривен.

Гладковский - владелец корпорации "Богдан", куда входят автомобильные заводы в Черкассах и Луцке. Корпорация занимается импортом автомобилей отдельных брендов, в нее также входит дилерский бизнес "Богдан-Автохолдинг" с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.

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