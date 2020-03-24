В зоне ООС за сутки оккупанты 7 раз обстреляли украинские позиции

За 24 марта они совершили еще два обстрела.

За 23 марта вооруженные формирования РоSSии на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня. Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Авдеевкой стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Неподалеку Водяного противник применял ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Рядом с Красногоровкой стреляли из станкового противотанкового гранатомета.

Три обстрела возле Новотошковского произошли из минометов калибра 120 мм - 6 мин, из 82-мм минометов - 33 мины. В районе н.п. Шумы стреляли из противотанкового ракетного комплекса.

"23 марта вследствие вражеских обстрелов два военных Объединенных сил получили ранения. Подразделения Объединенных сил, используя огневые методы, дали вооруженным формирования РоSSийской Федерации адекватный ответ", - уточнили в Минобороны.

С начала 24 мара и по состоянию на 7 утра оккупанты дважды открывали огонь. Возле Красногоровки стреляли из станкового противотанкового гранатомета, а в районе Березового - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, что вчера украинские защитники были ранены в ходе обстрела из ПТРК военной машины, которая везла продукты питания.