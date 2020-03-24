Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн
Сегодня людям нужна вера, но не менее им нужна безопасность.
Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.
Об этом глава государства заявил в видеобращении.
"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей, - ред.) присоединятся к такой вынужденной практики. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - сказал президент Украины.
Глава государства в очередной раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.
"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риска себе и окружающим", - отметил он.
Владимир Зеленский подчеркнул, что даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.
"Поэтому задача номер один - минимизировать распространение вируса", - подчеркнул президент.
Ранее сегодня Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявил 25 марта днем общей молитвы и поста за Украину.